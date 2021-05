“Enquête Exclusive” : « Miami, la ville la plus rebelle d'Amérique », dimanche 30 mai sur M6

Dimanche 30 mai à 23:05, Bernard de la Villardière vous proposera dans “Enquête Exclusive” une immersion inédite à Miami, la ville la plus rebelle d'Amérique.

Située à la pointe de la Floride, bordée d'eaux turquoises, Miami est l'une des villes les plus attractives des États-Unis. C'est aussi une ville libre, moderne, totalement en dehors du système, pour beaucoup la plus rebelle d'Amérique.

Depuis la pandémie, Miami est l'endroit où la Covid-19 n'existe pas. Alors que New York n'était plus que l'ombre d'elle-même, Miami a continué à vivre et à transgresser les règles sanitaires. Historiquement, la Floride a toujours été l'état subversif des États-Unis. Barons de la drogue, réfugiés cubains, stars sulfureuses des années 80, tous y ont trouvé refuge. Depuis quelques mois, Miami est devenue « The Place to Be », la ville hors norme, celle qui ne ressemble à aucune autre, retrouvant ainsi son surnom de « Miami Vice ».

Aujourd'hui, la ville attire des Américains venus de tout le pays. Des jeunes, des familles entières, mais aussi des chefs d'entreprise et des investisseurs. Miami, c'est aussi le lieu rêvé pour les insoumis, ceux qui tiennent avant tout à leur liberté et leur choix de vie.

À Miami Beach, Little Havana, Biscaine Bay, jusque dans les Keys et les Everglades, c'est le rendez-vous des fêtards, comme Suzy Tailor, figure emblématique de la ville, reine des soirées cubaines, appelée « la Diva de Miami ». La ville est aussi l'endroit rêvé pour les créateurs, les artistes, les excentriques, les esprits libertaires, comme Cris Nelson, créateur de « Free Florida » qui, chaque week-end, rassemble des centaines de personnes pour brûler des masques chirurgicaux anti-Covid. Sans oublier les survivalistes, marginaux, rednecks et trumpistes de la première heure, dont Karyn Turk, ancienne Miss Floride, 48 ans, mère de trois enfants, qui a ses entrées à Mar-a-Lago, la spectaculaire résidence de l'ex-Président Trump à Palm Beach. Elle appelle à la révolte républicaine.