Présenté par Ali Baddou, “C l'hebdo” revient chaque samedi à 19:00 sur France 5 sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée. Voici le sommaire et les invités de ce samedi 29 mai 2021.

La pandémie / Complotisme avec Eric Fotto, co-fondateur de Le 1 et Coralie Le Caroff, maîtresse de conférences à l'Université de Paris.



Une semaine dans le monde avec Pierre Haski, chroniqueur gGéopolitique au 7/9 de France Inter.



Faut-il publier « Mein Kampf » ? avec Antoine Vitkine, journaliste et écrivain, auteur de « Mein kampf, histoire d'un livre ».



Les français et la cuisine avec Eva Bettan, journaliste et Jean-François Piège, chef cuisinier.