“Enquêtes criminelles” « Pascal Nawrocki : l'histoire ne pouvait que mal finir », mercredi 2 juin sur W9

Mercredi 2 juin à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Pascal Nawrocki.

Ce samedi 19 novembre 2016, Pascal Nawrocki, 29 ans, avait prévu de passer une soirée tranquille avec Laura, sa compagne. Les deux amoureux, qui habitent une ferme de Solre-le-Château, près de Maubeuge, ne se doutent pas que leur vie va bientôt basculer. Vers 22 heures, intrigué par les aboiements de ses chiens, Pascal sort pour voir ce qu'il se passe… C'est alors que Laura entend un coup de feu. La jeune femme se précipite à l'extérieur et découvre que son compagnon vient d'être abattu d'une balle de fusil de chasse en pleine poitrine.

Dans le village, c'est la stupeur. La victime avait aux dires de tous « un cœur en or ». Seulement, les gendarmes identifient rapidement un homme qui n'était pas du même avis : un certain Thomas Jouniaux, 23 ans. Pourtant, il y a encore quelques semaines, il était le meilleur ami de la victime… Mais ce n'est pas tout : il était aussi le petit ami de Laura !

Alors Thomas Jouniaux aurait-il tué Pascal Nawrocki par jalousie ? Face aux gendarmes, il nie en bloc et avance que le soir du crime, il regardait une célèbre émission de variétés en famille. Tous ses proches confirmant l'alibi, l'affaire aurait donc pu en rester là. Mais en étudiant les semaines qui ont précédé la mort de Pascal Nawrocki, les enquêteurs vont faire d'accablantes découvertes. Non seulement Thomas Jouniaux serait bien le meurtrier mais en plus il n'aurait pas agi seul. Et la personne qui l'aurait aidé n'est pas n'importe qui…

En deuxième partie d'émission, “Enquêtes criminelles” s'intéressera à un double meurtre survenu en septembre 2006 à Berck, dans le Pas-de-Calais. Qui pouvait en vouloir à Valérie Trouillet, une secrétaire médicale de 39 ans, et Harmony, sa fille de 17 ans ?

En investiguant sur leur suspect numéro 1, les enquêteurs vont découvrir que les victimes connaissaient très bien leur bourreau présumé. L'homme, qui avait tout bon père de famille, serait en réalité un homme dangereux, particulièrement violent envers les femmes...