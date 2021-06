“La grande librairie” mercredi 2 juin : les invités reçus par François Busnel sur France 5

Mercredi 2 juin à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Il paraît que toutes nos vies se jouent dès l'enfance mais l'enfance c'est le royaume des secrets, parfois inavouables... Cette semaine, François Busnel reçoit :

Laetitia Colombani, l’auteure de "La Tresse" (Le Livre de Poche) nous emmène une fois encore en Inde. "Le cerf-volant" (Editions Grasset et Fasquelle) est le récit d’une rencontre entre une femme qui fuit ses fantômes et une enfant exploitée. Laetitia Colombani explore le rêve de changer la vie grâce à l’éducation.

Valérie Perrin scrute les joies, les peurs et les secrets de l’adolescence dans un roman qui se lit comme un thriller : "Trois" (Éditions Albin Michel). En 1986, Adrien, Etienne et Nina se rencontrent à l’école et, dès le premier jour, ne font plus qu’un. Trente ans plus tard, le lien extraordinaire qui les unissait a disparu. Et c’est une voiture, découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi, qui fera ressurgir les fantômes du passé.

Jean-Baptiste Andréa plonge, avec "Des diables et des saints" (Éditions de L'Iconoclaste), dans les années d’enfance d’un homme étrange qui s’obstine à jouer du piano dans les gares alors qu’il pourrait se produire sur les plus grandes scènes du monde. Il semble attendre quelqu’un qui descendra, un jour, d’un train. Peut-être Rose, rencontrée dans un orphelinat lugubre lorsqu’il était lui-même un enfant abandonné… ?

Vous souvenez-vous des livres dont vous êtes le héros ? C’est ce principe qu’applique Pierre Raufast dans un roman audacieux, pétillant d’esprit et remarquable : "Les embrouillaminis" (Editions Aux forges de Vulcain).