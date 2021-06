“Vive le camping” en famille à La Palmyre, jeudi 3 juin sur 6ter

Jeudi 3 juin à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouvel inédit de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine en Charente-Maritime à La Palmyre.

Cette semaine, Élodie Gossuin nous emmène sur la Côte Sauvage, à La Palmyre, en Charente-Maritime : une des stations balnéaires les plus fréquentées de l'Atlantique. Cette commune de 2 000 habitants compte une vingtaine de campings. Pris d'assaut dès les premiers beaux jours, ils peuvent accueillir plus de 80 000 vacanciers pendant l'été. Bienvenue dans un des plus grands centres touristiques d'Europe !

Certains samedis, à l'Estanquet, un millier de clients arrivent en même temps pour débuter leur séjour : coup de chauffe assuré pour les réceptionnistes ! Si cet établissement connait un tel succès, c'est qu'il propose des équipements de rêve pour tous les âges et pour tous les goûts : 500 m² de piscines, toboggans géants et fêtes endiablées…

Clément et Thomas, deux cousins de 17 ans, ont choisi de fausser compagnie à leurs parents, installés dans un mobil-home : ils se sont installés sous la tente.

Quant à Nathan, sûr de son physique, il veut absolument décrocher le titre convoité de Mister Camping.

À la Pignade, l'ambiance est plus familiale : tout est conçu pour le bonheur des enfants et des ados. 500 mobil-homes de luxe sont répartis sur 14 hectares de nature. Ici, les campeurs sont des habitués. Anne et Samuel y passent tous leurs étés depuis 15 ans. Leur fille, Lisa-Marie, va apprendre une chorégraphie de haute voltige pour se produire en spectacle devant 300 personnes.

Dans les deux campings, les professionnels font le maximum pour assurer aux estivants des vacances inoubliables. Marie et ses copines, saisonnières, se démènent sans compter, en espérant pouvoir prendre du bon temps dans les soirées.