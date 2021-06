“C Politique” dimanche 6 juin : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 6 juin à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invitée : Anne Sinclair, journaliste franco-américaine. Elle est connue pour avoir animé plusieurs émissions d'information, dont le célèbre magazine politique 7 sur 7 sur TF1 de 1984 à 1997, ainsi que Questions à domicile de 1985 à 1989. Anne Sinclair est reçue à l'occasion de la sortie de son livre « Passé composé » aux éditions Grasset. En Coulisses > Le président repart en campagne Sur le terrain > Vaccins, l’inquiétante méfiance des Français Invité : Didier Pittet, épidémiologiste. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La Guerre d’Algérie. Invités : Benjamin Stora, historien et Jean-Pierre Gaildraud, ancien combattant d’Algérie. Le document C Politique > Ces citoyens, chasseurs de pédophiles Invité : Gilles Favarel-Garrigues, directeur de recherche au CNRS. « Des hommes », le film qui revient sur une blessure française Invités : Lucas Belvaux, acteur et réalisateur du film « Des hommes » et Jean-Pierre Daroussin, à l’affiche du film.