“Vive le camping” : la vie de château dans la Loire, jeudi 10 juin sur 6ter

Jeudi 10 juin à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouvel inédit de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine dans la Loire pour une vie de château au camping.

Peut-on mener la vie de château tout en passant ses vacances au camping ? Et bien oui ! Jeudi soir, Élodie Gossuin vous emmène découvrir la région des châteaux de la Loire, au camping du Château des Marais.

À deux pas du parc du château de Chambord, dans le village de Muides, cet établissement original tient à traiter ses clients comme des princes : manoir du XVIe siècle, parc aquatique, visites organisées des châteaux du coin...

En première ligne, Fabien, le régisseur, et Élie, l'animateur. Leur responsabilité : faire vivre ce parc de 14 hectares, qui accueille plus de 1 500 personnes l'été. Une pression de tous les instants, quand on veut conserver ses cinq étoiles !

Dans la famille Coindet, les vacances riment avec éducation. Amélie, la maman, est institutrice. C'est la première fois qu'elle vient au camping, choisi pour sa proximité avec les monuments historiques. Mais ses filles, Camille, 6 ans, et Lena, 8 ans, ne rêvent que de piscine et de soirée mousse !

Pour la famille Demarcq, la semaine s'annonce chargée. Simone et Michel, les grands-parents, s'occupent seuls de leurs quatre petits-enfants. Au programme : visite du zoo de Beauval, observation des animaux de la forêt de Chambord et découverte de la vie de camping.