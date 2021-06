“C à vous” jeudi 10 juin : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Jeudi 10 juin à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

Fakes news, conspirationnisme, cancel culture… Le philosophe Alain Finkielkraut pose son regard sur l’actualité ce soir dans C à vous.

À quoi ressembleront les grandes entreprises de demain après la crise sanitaire ? La question sera posée ce soir à Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis.

Zita Hanrot et Guillaume Gallienne sont les invités de C à Vous à l’occasion de la sortie en salle du film « Rouge » et de la pièce « Le Bourgeois gentilhomme » à la Comédie-Française.