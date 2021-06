“Vive le camping” : un camping haut en couleurs dans l'Hérault, dimanche 13 juin sur 6ter

Dimanche 13 juin à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouvel inédit de “Vive le camping” qui nous emmène dans l'Hérault.

Dimanche, Élodie Gossuin nous emmène à Portiragnes, une station balnéaire de l'Hérault, sur les bords de la Méditerranée. Le camping des Sablons est un village de vacances cinq étoiles : 850 emplacements répartis sur 15 hectares, avec accès direct à la mer, un immense parc aquatique avec toboggans géants et espace détente réservé aux parents. Ici, il y en a pour tous les goûts : tentes, mobil-homes et cottages « VIP ». Et si les clients reviennent, c'est aussi pour les animateurs : Paul, le favori des jeunes, et Loïc, le pro de l'aquagym. Avec eux, impossible de s'ennuyer !

Depuis 4 ans, Leslie, Luc et leurs deux filles viennent de Lorraine chaque été pour s'installer dans un mobil-home « VIP », fourni avec une plancha. Le must pour le papa qui est amateur de grillades ! À la piscine, ils pratiquent l'art de la chasse au transat.

Autres habitués, un couple de Normands, Virginie et Sébastien louent le même mobil-home depuis 10 ans. Pour leurs deux ados, pas question de faire la grasse matinée : les activités s'enchaînent dès l'heure du petit déjeuner ! Quant aux parents, le grand apéro qu'ils organisent à chaque séjour est devenu le rendez-vous des campeurs.

Pour Candy, Jean-Luc et leurs fils Hugo et Luca, c'est une grande première ! Mais ils veulent profiter à fond de toutes les distractions : olympiades, bouée tractée, soirée mousse… En revanche, Jean-Luc a du mal à apprivoiser son barbecue !