“C Politique” dimanche 13 juin : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 13 juin à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invitée : Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste française. Elle est professeur titulaire de la chaire Humanités et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Sur le terrain > PMA, faire un bébé hors la loi… Invitées : Thérèse Hargot, sexologue et Carole Fontaine, avocate. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Sylvie Kauffmann, éditorialiste au Monde. Pierre Lescure, journaliste, homme de radio, de télévision et de cinéma et homme d'affaires. Jérôme Cartillier, auteur de « Amérique - Années Trump » chez Gallimard. Le document C Politique > Transgenres et non binaires, comment accompagner ses enfants ? Invitée : Elisa Bligny, auteure de « Mon ado change de genre ».