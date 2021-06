“Complément d’Enquête” : « Notaires, grands privilèges et petites combines » jeudi 17 juin sur France 2 (vidéo)

A voir ou à revoir jeudi 17 juin à 22:55 sur France 2, le numéro du magazine “Complément d'enquête” qui propose une immersion dans le monde des notaires.

Mariage, achat d’une maison, testament : il vous accompagne dans les moments les plus intimes de votre vie et connait tous vos secrets. Il n’est pas un membre de la famille mais presque… votre notaire !

C’est la profession libérale la mieux payée de France, jusqu’à 110 000 euros par mois. Une profession qui jouit d’un monopole sur tous les actes qu’elle signe et dont le statut n’a pas bougé depuis la Révolution. Chaque année, 20 millions de Français prennent rendez-vous dans une étude notariale.

Mais peut-on toujours faire confiance à son notaire ? De récentes affaires de malversations et de spoliations d’héritage ont égratigné l’image rassurante du notable que l’on prête à la corporation. Pendant 6 mois, Complément d’enquête a pénétré le monde opaque du notariat et y a découvert des pratiques douteuses. Surfacturations, actes non justifiés, détournements d’intérêts bancaires… pour la première fois, des salariés issus de cabinets prestigieux brisent l’omerta et des familles, victimes de leur propre notaire, racontent leur combat devant les tribunaux.

Enquête sur un corps tout puissant qui défend âprement ses privilèges. En 2015, alors que la loi « Macron » prévoyait d’encadrer plus strictement leur profession, les notaires ont réussi à amoindrir la portée de la réforme grâce à un intense lobbying. Complément d’enquête révèle les coulisses de cette vaste opération d’influence dans les couloirs de l’Assemblée nationale comme dans la rue où des cabinets ont réussi à mobiliser leurs salariés en affrétant des cars jusqu’à Paris !

« Notaires, grands privilèges et petites combines », un documentaire de 52 minutes de Bertrand Bolzinger.