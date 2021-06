“Envoyé Spécial” jeudi 17 juin sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 17 juin à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Le choix d'Envoyé spécial "Tests ADN : la quête des origines"

C'est un test illégal en France mais que beaucoup ont déjà réalisé par curiosité : découvrir par l'ADN ses origines, des parents, des cousins, une nouvelle famille. Pour 60 €, vous envoyez un prélèvement de salive à un laboratoire américain ou israélien. Quelques jours plus tard, vous recevez des informations qui peuvent bouleverser votre vie.

C'est ce qui est arrivé à Françoise. A 78 ans, elle a retrouvé par ce test 4 demi-frères et sœurs du côté de ses parents biologiques qu'elle n'a jamais connus. Elle, qui a grandi fille unique adoptée, se trouve sur le tard une famille nombreuse !

Georges, 72 ans, a lui fait le test par passion de la généalogie. Et il s'est découvert une fille qu'il avait conçue à l'âge de 16 ans. Ils se sont rencontrés. Mais comment construire des liens, après tant d'années ?

Pour Valentine, 19 ans, c'est une question d'identité. Abandonnée à la naissance sur un chemin, elle a fait le test et embauché un détective en généalogie génétique pour trouver ses parents et remonter le fil de sa vie.

Reportage de Perrine Bonnet, Claire-Marie Denis et Benoit sauvage.

L'enquête d'Envoyé spécial A Marseille, dans les taudis du centre-ville

En novembre 2018, l'effondrement d'un immeuble de la rue d’Aubagne à Marseille fait 8 morts et provoque une crise politique. Que s'est-il passé depuis ? Plus de 500 immeubles ont fait l'objet d'un arrêté de péril, 5 000 personnes ont été évacuées et relogées à l'hôtel …. La justice s’est mise à poursuivre les propriétaires, comme cet ostéopathe qui va bientôt être jugé : la toiture de l'un de ses immeubles est tombée dans un appartement, entrainant l'évacuation de tous les locataires. La nouvelle municipalité a fait du logement sa priorité dans une ville où 1 habitant sur 8 vit dans des conditions indignes….

Car beaucoup d'immeubles du centre-ville abritent encore des taudis, insalubres ou dangereux. Et, faute de logements sociaux, les habitants les plus modestes ne trouvent rien d’autre : comme Abdallah, qui multiplie les démarches depuis quatre ans pour quitter l’appartement aux murs mouillés, infesté de souris et de rats, dans lequel il élève ses deux fillettes. Sa propriétaire le trouve « bien exigeant ».

Reportage de Nathalie Sapéna, Frédéric Bazille et Karim Anette.

Ils changent le monde La ville sans voiture

Pontevedra, 83000 habitants, est une charmante ville d'Espagne. Une ville qui a tenté un pari fou : bannir quasiment toute circulation automobile. Habitants, commerçants, livreurs, tout le monde a accepté de changer ses habitudes. Résultat : moins de bruit, moins de stress et plus d'air. Et un maire, à l'initiative de cette transformation, réélu depuis des années. Mais ce modèle est-il applicable partout ?

Reportage de Raphaële Schapira, Katia Pinzon, Marielle Krouk.