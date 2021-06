“Jeudi Reportage” « 100 jours avec les pompiers de Lyon », ce 17 juin sur C8

Jeudi 17 juin à 21:15, Carole Rousseau vous donne rendez-vous sur C8 pour un nouveau numéro de “Jeudi Reportage” qui fera sera consacré cette semaine aux pompiers de Lyon.

Avec plus d'un million 400 000 habitants, Lyon est la deuxième plus grande agglomération de France. 6000 pompiers veillent sur cette population, soit le plus gros effectif de l'Hexagone.

Pendant plusieurs mois, la caserne de Gerland est suivie, à un rythme effréné.

Sa spécialité : les accidents graves de la circulation avec désincarcération. les pompiers interviennent sur une collision spectaculaire : une voiture avec un tramway. Ils sont également aux prises avec deux incendies dans des immeubles d'habitation. Leur priorité absolue : mettre les habitants à l'abri des flammes et des fumées toxiques.