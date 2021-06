“Capital” « Vacances en France : ils réinventent votre été », dimanche 20 juin sur M6 (vidéo)

Dimanche 20 juin, Julien Courbet vous donne rendez-vous à 21:05 sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Capital” consacré aux vacances et à ceux qui réinventent notre été.

Fram : ses clubs de vacances misent sur la France pour votre été !

Du soleil, la plage ou la piscine, des animations et des buffets garnis à gogo : voilà le cocktail magique que vous promettent les clubs de vacances ! Une évasion proposée le plus souvent à l'étranger, avec une formule ou tout est compris, à partir de 500 euros la semaine par personne. C'était le créneau d'une marque populaire dans l'univers du tourisme : Fram. Ce voyagiste a transporté et hébergé des centaines de milliers de Français aux Baléares, en Grèce ou en Tunisie. Mais vu le contexte sanitaire, cette année encore, sept Français sur dix pensent rester en France cet été. Alors chez Fram, pas le choix, il a fallu repenser son modèle pour créer une offre de clubs nationaux.

De la Corse à la Côte d'Azur, des Landes à la Bretagne, vingt-deux résidences jusque-là sous bannière VVF ou Lagrange ou même des campings vont hisser pavillon Framissima cet été. Mais comment réussir à rendre ce séjour en France aussi attrayant qu'un séjour exotique à l'étranger… et ne pas faire déraper les prix, avec des coûts supérieurs en France ? C'est tout l'enjeu de l'équipe Fram. Après avoir été un des pionniers des vacances des Français dès 1949, au même titre que les Club Med des débuts, le voyagiste toulousain a frôlé la faillite en 2015 avant d'être repris par Alain de Mendonça, déjà repreneur du site Promovacances.

Comment doit-il piloter ce virage au plus serré ? Formation des animateurs, choix des prestataires, négociations avec les hôteliers, nous allons découvrir comment se prépare en coulisses cette saison à hauts risques. D'autant que la concurrence en France l'attend de pied ferme : cette formule club de vacances s'est aussi développée jusque dans certaines chaînes de campings, comme Homair par exemple, avec animations et parcs aquatiques incroyables dans ses Marvilla Parks. Entre village de vacances et campings clubs, sur quoi se joue la différence ? En jouant la carte France, Fram peut-il réussir son pari ?

Maisons flottantes, camping-car nautique : la nouvelle bataille des hébergements insolites.

Dormir dans une maison sur l'eau, dans un wagon de l'Orient Express ou encore dans un tramway des années 30 au top du confort, c'est le rêve de beaucoup de Français pour cet été ! Pour y répondre, de nombreux professionnels du tourisme développent des offres de logements insolites. Un marché qui atteint désormais 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. La grande tendance du moment, ce sont les séjours sur des maisons flottantes.

On en compte aujourd'hui plus d'une centaine en France. Et le parc se développe sans cesse emmené par deux entrepreneurs concurrents qui se battent pour implanter des villages entiers de maisons flottantes sur les meilleurs sites. À partir de 150 euros la nuit, ils vous proposent une expérience de vacances sur l'eau dans une cabane romantique, avec le sentiment d'être en harmonie totale avec la nature. À quoi ressemble un séjour dans ces maisons ? Comment choisissent-ils les lacs où installer de nouvelles maisons sur l'eau ?

D'autres entrepreneurs ont misé, eux, sur le camping-car flottant. Autrement dit, la location de bateaux habitables qui permet de parcourir les fleuves et rivières de France, sans avoir besoin du permis bateau. Des gammes « low-cost » au grand standing, il faut compter de 80 à 500 euros par personne et par semaine.

À la tête de ce business, une famille pionnière dans le secteur, les Carignant. Trois générations se succèdent à la tête de l'entreprise depuis plus de 40 ans. Avec sa flotte de 300 bateaux, elle doit aujourd'hui faire face à de nouveaux acteurs, prêts eux aussi à conquérir nos fleuves et rivières de France. Une bataille qui se joue sur le prix mais aussi sur de nouvelles offres pleines de promesses. Comme celle de vous faire gagner de l'argent ! Vous achetez leur bateau, ils se chargent de le louer en vous reversant une partie de l'agent. Certains garantissent un rendement de 8% par an, mais qu'en est-il vraiment ?