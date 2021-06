« Drague, soirées et naturisme : enquête sur la folie du camping », mardi 13 juillet sur TMC

Mardi 13 juillet à 21:15, Tatiana Silva vous proposera un numéro inédit du magazine “90' Enquêtes” : « Drague, soirées et naturisme : enquête sur la folie du camping ».

C’est un succès qui ne se dément pas. Cet été encore, les campings ont été pris d’assaut. Les Français adorent passer leurs vacances sous la toile de tente ou en caravane. Pour comprendre ce phénomène indémodable, les caméras de “90' Enquêtes” ont accompagné des accrocs à ce mode de vie dans quatre campings plutôt étonnants.

Tout d’abord, partez à la découverte une famille nombreuse qui, chaque année, pose ses valises dans un camping naturiste. Piscine, supérette, yoga, randonnée et concert, le tout sans porter un seul vêtement. Vous découvrirez les recettes à succès de ces vacances les fesses à l’air.

Sylvie et Lionel, eux, gère un camping version XXL près de Perpignan. Avec 4 hectares de jeux aquatiques et 2 700 vacanciers qui s’y croisent chaque été, ils ont fait le pari du luxe et de la démesure avec des bungalows haut de gamme équipés de jacuzzi. Mais entre perte de clefs et égouts bouchés, gérer une telle structure n’est pas de tout repos

Loin du luxe, Jérôme et sa famille ont décidé de tenter une nouvelle formule à la mode : le camping participatif. Moitié moins cher, sans employés ni directeur… et pour cause, ce sont les vacanciers eux-mêmes qui doivent nettoyer les toilettes et assurer la comptabilité. Et ce n’est pas sans quelques imprévus.

Enfin, Corentin et sa bande de copains ont choisi la toile de tente pour profiter de Dax et sa célèbre féria. Au programme : rigolades, chants basques et rencontres à gogo pour ce groupe de célibataires bien décidé à dénicher un amour de vacances !