“Echappées Belles” : « Bienvenue en Géorgie », samedi 26 juin sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 26 juin à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Jérôme Pitorin nous emmène en Géorgie.

La Géorgie, un pays de cocagne à la croisée des chemins de l'Europe et de l'Asie : cachée entre les chaînes montagneuses des grand et petit Caucase, la petite perle a su se faire une place entre le géant russe et l'Orient.

La générosité et l'hospitalité des Géorgiens ne sont pas une légende. Européenne, slave, turque, perse... de multiples influences contribuent à leur étonnant caractère et leur culture.

Entre la capitale Tbilissi et la campagne, Jérôme va partir à la rencontre de ce peuple en empruntant les routes sinueuses d'un pays en pleine reconstruction. Toutes les générations se livrent à lui pour lui raconter l'histoire de "la perle du Caucase".

Les reportages diffusés :

La Géorgie, une terre pleine de contrastes

Le pays de l'excellence culturelle

La mer Noire

La Riviera du Caucase

Téléphériques, attention vertige

Fort comme un Géorgien

La Svanétie, le mythe de la Toison d'Or

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Week-end à Madrid ».

Un week-end à Madrid, c'est découvrir une capitale contemporaine et cosmopolite avec l'âme d'un village. Sage le jour et débridée la nuit, Madrid conjugue à merveille les antipodes : une architecture éblouissante, des musées magnifiques ou encore un art de vivre, entre « Tapas, copas et música».

Jérôme part à la découverte d'une ville chaleureuse et moderne.

Les reportages diffusés :