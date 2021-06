“Enquête d'action” « Sur scène en famille : un bonheur au quotidien », vendredi 2 juillet sur W9

Vendredi 2 juillet à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Sur scène en famille : un bonheur au quotidien ».

Dans ces tribus atypiques, c'est l'amour de la scène qui prime : à longueur d'année, toutes générations confondues, elles unissent leurs talents pour grimper sur les planches devant le public. Trois familles vont vous faire partager leur passion.

Dans le Tarn, pour sauver leur exploitation agricole de la faillite, Laetitia et David ont monté un cabaret à la ferme. Elevage, culture de céréales et dîner-spectacle : comment font-ils pour tout gérer eux-mêmes en élevant leurs fils de 2 et 9 ans ?

Dans la Creuse, on les appelle les « Jackson Five » : 5 enfants âgés de 9 à 14 ans qui dansent, chantent et font de la musique ! Stéphanie et Hervé, leurs parents, ont changé de vie pour se consacrer à leur éducation. Mais comment concilier les travaux de la maison et les activités de chacun ?

Dans l'Oise, Karine et Vincent ont soudé leur tribu recomposée de 5 garçons de 7 à 20 ans autour de leur passion pour la danse country. Difficile de résister à la mère de famille, qui entraîne déjà son compagnon, deux de ses fils et sa belle-fille !