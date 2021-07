“Enquête Exclusive” : « Belgique, le grand retour de la fête », dimanche 4 juillet sur M6

Dimanche 4 juillet à 21:05, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour un inédit de l'été du magazine “Enquête Exclusive” dans lequel il vous propose une plongée en Belgique, au cœur des festivals les plus fous d'Europe.

Interdits l'été dernier pour cause de crise sanitaire, les festivals font leur grand retour en Belgique. Des centaines de milliers de fêtards venus du monde entier s'apprêtent, dès cet été, à déferler à nouveau sur le pays. La Belgique est considérée comme le royaume européen de la fête, notamment grâce à des festivals à la réputation internationale, comme Pukkelpop, Tomorrowland, Rock Werchter ou Dour. Comment ces événements se dérouleront-ils cet été ? Avec quelles restrictions et dans quelles limites

Durant l'été 2019, les équipes d'Enquete Exclusive avaient tourné dans les festivals belges les plus emblématiques et les plus extravagants. À Dour, une petite cité wallonne située à 5 km de la frontière française, 300 000 jeunes envahissent d'immenses champs, transformés en camping géant et assistent aux concerts des plus grandes stars du rock. À la moindre averse, le rassemblement tourne au « Mud festival », avec glissades et combats dans la boue. Mais la sécurité veille, grâce à des armées de vigiles suréquipés avec des drones qui permettent de détecter les moindres débordements et d'intervenir aussitôt.



A Pukkelpop, célèbre festival de musique électronique, nous avons suivi, en coulisses et sur scène, Martin Solveig, un DJ français mondialement connu. Dans la foule, certains fêtards se croient tout permis et beaucoup n'hésitent pas à troubler le calme des villages environnants. Résultat : des associations de riverains sont prêtes à tout pour faire respecter « leur » territoire.



Plus local, plus folklorique : le Camping Kitsh festival, au cœur de la campagne flamande. Le but est de venir déguisé avec les tenues les plus excentriques.



De son côté, Bruxelles accueille le plus grand festival gay d'Europe. Son nom : « La Démence ». Des hommes arrivent des quatre coins de la planète pour faire la fête dans un gigantesque entrepôt de 15 000 m2. Le dress code : être torse nu. Les fêtes débutent à 22h et se poursuivent jusqu'à épuisement des participants le lendemain à 13h.