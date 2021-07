“Zone Interdite” « Maxi camping-cars ou mini-vans : la folie des vacances en liberté » épisode 1, mercredi 14 juillet sur M6

Ophélie Meunier vous donne rendez-vous mercredi 14 juillet à 21:05 pour le premier numéro de l'été des inédits de “Zone Interdite” qui sera consacré aux familles qui partent en vacances sur les routes de France en camping-cars ou mini-vans.

Le marché du camping-car s'envole : en un an les ventes ont augmenté de 30%. Plus que jamais, les Français voient en lui le mode de vacances idéal pour oublier la crise sanitaire. Au programme : grand air, liberté et évasion, loin des hôtels et des campings bondés.

Cet été, des engins plus étonnants les uns que les autres vont sillonner les routes. Alban et Sandra ont craqué pour un véhicule d'exception : un motor-home étincelant de 12 mètres de long de la célèbre marque américaine Airstream. Avec leur fille Cassandre, 17 ans, et leur bande de copains, direction la Bretagne et ses plages ! Leur engin XXL va faire sensation et leur occasionner quelques sueurs froides sur les petites routes.

Florence, 32 ans et Julien, 37 ans, ont fabriqué leur van eux-mêmes à partir d'un véhicule utilitaire. Ce menuisier a astucieusement intégré dans 3 m², des couchettes, une kitchenette et même une douche et des toilettes. Cet été, le couple part avec ses quatre enfants et un budget ultraserré : 1 500 euros pour trois semaines de road-trip à travers les Alpes françaises, autrichiennes et italiennes. Apothéose de leur voyage : Venise, où Julien a prévu de surprendre sa compagne avec une demande en mariage !

Le van c'est la grande tendance de l'été et on peut en louer des tout-équipés. Greg, chauffeur de taxi, Étienne, carrossier, Alicia, étudiante en marketing, et son petit ami Clément, ont décidé de découvrir la Croatie à petit prix. Ces jeunes d'une vingtaine d'années ont loué deux mini-vans, de nouveaux modèles importés de Nouvelle-Zélande. À bord, tout l'équipement nécessaire pour camper : une couchette sur le toit, une autre dans le coffre, une kitchenette et même une douche portative. Mais à 395 euros par personne pour quinze jours, le confort est relatif. Ce premier voyage à l'aventure, sera une expérience inoubliable !

Enfin, Régine, 50 ans, Marc, 60 ans, leur fille Océane, 24 ans, et leur petite-fille, Julia, 4 ans se lancent un pari audacieux. Alors qu'ils n'ont jamais fait de camping-car, ils ont acheté un véhicule à 60 000 euros et partent à l'assaut des gorges du Verdon. C'était un rêve pour Marc, mais pas du tout pour sa femme, habituée aux hôtels confortables !

La semaine prochaine vous retrouverez la suite de ces aventures et découvrirez de nouvelles familles qui, comme plus d'un million et demi de Français, partiront cet été sur les routes de France.