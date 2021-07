“Jeudi Reportage” : « 100 jours avec les pompiers des Yvelines », ce 15 juillet sur C8

Jeudi 15 juillet à 21:15, Carole Rousseau vous donne rendez-vous sur C8 pour un nouveau numéro de “Jeudi Reportage” tourné en immersion avec les sapeurs-pompiers des Yvelines.

Des quartiers huppés proches du château de Versailles, aux villes plus populaires avec leurs cités qui s'enflamment vite, les pompiers du 78 enchaînent les sorties.

Dans les Yvelines, à l'ouest de Paris, ils effectuent une intervention toutes les six minutes. Ces pompiers font partie des plus sollicités de France.

En première ligne, les casernes de Montigny le Bretonneux et de Bois d'Arcy : plus de 40 sorties par jour, un record national. Guet-apens, pyromanes, trafics : ces pompiers sont de plus en plus confrontés à la violence urbaine, obligés d'intervenir sous escorte policière.