“Envie d’agir” : un nouveau rendez-vous sur C8 à partir du 2 août avec Jaleh Bradea

Lundi 2 août à 13:10, C8 vous proposera de découvrir la nouvelle émission “Envie d’agir” diffusée du lundi au vendredi et présentée par Jaleh Bradea.

Nombreux(es) sont les citoyen(ne)s qui agissent chaque jour pour que le monde de demain soit meilleur que celui d’aujourd’hui. Des femmes et des hommes qui font changer les choses, bouger les lignes, avec force et engagement. Cependant, on ne les voit pas, on ne les entend pas… pas assez en tout cas.

C’est pourquoi C8 souhaite leur offrir un moment privilégié où elles et ils viennent partager leur “Envie d’agir”. Qu’ils ou elles agissent pour la planète, pour plus d’égalité des chances, contre des discriminations, le point commun de tous les invités est qu’ils et elles s’engagent pour que le monde tourne dans le bon sens. Ces 8 portraits de femmes et d’hommes engagés reçus par Jaleh Bradea vous donneront peut-être aussi l’envie d’agir.

Vous découvrirez notamment Victoire Dauxerre qui s’est battu contre des troubles du comportement alimentaire (TCA) générés par ses années de mannequinat, et agit pour mettre fin au dictat de la minceur, ou encore Moussa Camara qui a décidé d’offrir à des porteurs de projets issus des quartiers sensibles, la possibilité de réussir en tant qu’entrepreneur, et aussi Stacy Algrain qui s’est insurgée contre la toxicité de l’environnement dans lequel elle a grandi en s’engageant dans un combat pour l’écologie.

À propos de Jaleh Bradea

Après avoir écrit et animé plusieurs émissions TV engagées, Jaleh Bradea est actuellement directrice projets inclusion et égalité des chances pour le Groupe Vivendi et à l’initiative d’Envie d’Agir sur les chaînes du groupe Canal+.