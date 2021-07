“M comme Maison” à Colmar avec Stéphane Thebaut, vendredi 16 juillet sur C8

Vendredi 16 juillet à 21:15, Stéphane Thebaut vous donne rendez-vous sur C8 pour suivre un nouveau numéro de son magazine “M comme Maison”. Direction cette semaine l'Alsace à Colmar.

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les bons plans ! “M comme Maison”, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas manquer en prime tous les vendredis sur C8 !

Stéphane Thebaut est accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : “M comme Maison” une émission définitivement inspirante !

“M comme Maison” prend la route de l'Alsace pour faire découvrir aux téléspectateurs l'une de ses villes les plus charmantes : Colmar. Près de 3,5 millions de touristes s'y arrêtent chaque année, en particulier en hiver pour ses marchés de Noël. Ses fameux canaux qui traversent le coeur historique ont valu à ce quartier le surnom de "Petite Venise".

Les villages environnants sont également très pittoresques et méritent qu'on s'y aventure.