“Echappées Belles” à Annecy et dans le Jura, samedi 24 juillet sur France 5 (vidéo)

Samedi 24 juillet à partir de 21:05, France 5 vous propose de voir ou de revoir deux numéros du magazine “Echappées Belles” qui nous emmènent à Annecy puis dans le Jura.

Entre traditions savoyardes et haute gastronomie, Annecy fait la part belle aux gourmands. C'est ici que se côtoient chefs étoilés et producteurs de fromages, Féra et derniers pêcheurs du lac.

Son décor de rêves, entre lac et montagnes emmènera Tiga de la vieille ville d'Annecy jusque dans le massif des Bauges en passant par les incontournables du lac.

Tiga partira à la découverte du célèbre Reblochon fermier, du méconnu mais unique Tamié et de la savoureuse Tome de chèvre.

Elle débute son voyage en flânant dans les rues de la vieille ville d'Annecy...

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

Quand déjeuner est une découverte

Ces étrangers stars du terroir

Le lac aux Étoiles

Le lac, paradis des poissons et des pêcheurs

La fête du retour des alpages

Papilles et pupilles.

Second numéro de la soirée : « Echappée verte dans le Jura ».

Le Jura, c'est 5000 kilomètres carrés composés de forêts, de lacs, de vignes et de montagnes. Cette diversité de paysages permet une multitude d'activités pour les habitants du département comme le sport, la découverte du patrimoine ou la protection de l'environnement.

Outre ces domaines d'excellence, on sait également se faire plaisir avec les spécialités culinaires aux goûts francs. Ses habitants, humbles, ambitieux et fiers de leur région vivent pleinement leurs rêves.

C'est notamment grâce au train que Sophie Jovillard part à leur rencontre...

Les reportages diffusés au cours de l'émission :