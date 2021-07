Dimanche 25 juillet à 23:10, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit de l'été du magazine “Enquête Exclusive” dans lequel il vous propose de découvrir les « Truckers », les routiers Américains.

Aux États-Unis, les routiers, appelés les truckers, forment une communauté à part qui compte trois millions de membres. Piliers incontournables de l'économie américaine (70% des marchandises sont acheminées par le réseau routier), ils parcourent jour après jour les autoroutes du pays au volant de leurs immenses camions, des monstres d'acier pouvant transporter jusqu'à soixante tonnes.

Les truckers ont leurs rites, leurs coutumes. Ils entretiennent leurs machines avec un soin extrême et sont prêts à toutes les folies pour les customiser. Plus que tout, ces amoureux du bitume incarnent le mythe américain, à l'image des cowboys d'autrefois. Une vie synonyme de liberté, de voyage et de grands espaces, même si elle a aussi ses inconvénients : travail physique harassant, longues semaines loin de la famille, dépressions, divorces, régulations de plus en plus contraignantes…

Depuis quelques années, la profession traverse même une crise des vocations. D'ici 2030, il faudra recruter un million de conducteurs pour satisfaire la demande et approvisionner tous les points de vente sur le sol américain. Profitant de cette pénurie de main d'œuvre, de nouveaux truckers ont fait leur apparition. En premier lieu, les femmes, dont le nombre a explosé. Elles représentent désormais plus de 10% des routiers américains. Lydia, 28 ans, mère de deux enfants, partage son quotidien de femme trucker sur les réseaux sociaux et s'efforce de survivre dans ce milieu difficile, et souvent machiste, en conciliant travail et vie de famille.

D'autres conducteurs arrivent également sur le marché : les Indiens du Punjab. Issus de la communauté Sikh, ils sont près de 500 000 à prendre le volant des trucks américains. Jat Prabhjot Singh est l'un d'eux. Parti de rien, il est aujourd'hui propriétaire de son camion à 300 000 euros et vit pleinement son rêve américain.

De leur côté, les truckers américains de la vieille école continuent, malgré tout, à s'accrocher, comme Gary Jones, l'expert en convoi hors gabarit. Chaque jour, il doit déjouer les pièges de la route, de plus en plus nombreux. Ou comme Tony Justice, le routier, chanteur de country, qui est devenu le porte-parole d'une communauté encore bien vivante et plus que jamais attachée à ses traditions.