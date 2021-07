“Maison à vendre”: 3 numéros à revoir jeudi 29 juillet sur M6 avec Stéphane Plaza

Jeudi 29 juillet à partir de 21:05, M6 vous proposera de voir ou de revoir trois numéro de “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza.

21:05 “Maison à vendre” Dorothé, Doreen, Dehlia et Dinalhy / Barbara et Laurent

Dorothé, 60 ans, fraîchement retraité, est un vrai papa poule. Il vit à Lieusaint en Seine-et-Marne, avec ses 3 filles de 28, 25 et 21 ans, dans une maison que sa femme Roselyne et lui ont achetée il y a plus de 20 ans.

Mais Roselyne a été mutée dans le sud, près de Fréjus, avant même que la maison ait été vendue. Dorothé est donc resté en région parisienne pour suivre la vente de cette maison, une vente nécessaire pour pouvoir acheter dans le sud et commencer une nouvelle vie. Le couple vit très mal cette séparation… La maison a du mal à se vendre, seulement 3 visites en 1 an, et aucune offre. La décoration très personnalisée et la somme de travaux importante pour une si grande maison a certainement effrayé les acheteurs potentiels.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour aider cette famille unie ! Il sera aidé par Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, qui va mettre en avant tout le charme de cette maison avec une décoration bien plus actuelle.

Barbara, 47 ans, est coiffeuse à domicile, et Laurent, 48 ans, est menuisier. Ensemble, ils ont eu 2 enfants de 21 et 17 ans. Toute la famille vit à Saint-Germain-lès-Arpajon dans l'Essonne.

Ils sont attachés à leur appartement qu'ils ont acheté il y a 16 ans, mais aujourd'hui, ils manquent cruellement d'extérieur, et rêvent d'une maison avec un jardin. Le problème : ils n'ont eu aucune visite… Or impossible pour eux de déménager sans la vente de leur appartement. Barbara est fière de sa décoration, mais celle-ci ne semble pas plaire au plus grand nombre...

Stéphane Plaza va étudier le marché immobilier local et va tout faire pour accélérer cette vente. Quant à Emmanuelle Rivassoux, architecte d'intérieur, elle va donner un vrai coup de frais à cet appartement pour enfin provoquer un coup de cœur !

23:00 “Maison à vendre” Lucien et Céline / Danièle

Lucien, 43 ans, travaille à la Préfecture, et Céline, 40 ans, est hôtesse de l'air. Ensemble ils ont eu deux enfants : Noël, 9 ans, et Janisse, 4 ans. Il y a 10 ans, ils ont acheté une maison dans les Yvelines, à Gambais ; une maison atypique avec un grand terrain, pour laquelle ils avaient vraiment eu un coup de cœur. Mais aujourd'hui ils se séparent et doivent donc la vendre pour construire leur vie chacun de leur côté. Lucien vit toujours dans la maison, et Céline a trouvé une location à proximité, puisqu'ils ont la garde partagée de leurs enfants.

Le problème : cette vente est à l'arrêt ; il y a pourtant eu une trentaine de visites en 2 ans, mais personne n'a fait d'offre. Le côté atypique de cette maison et les multiples travaux ont visiblement rebuté les visiteurs…

Stéphane Plaza va essayer de débloquer la situation, il va étudier le marché immobilier de la région pour les aider à vendre au mieux. Emmanuelle Rivassoux va revoir la décoration et l'agencement de cette maison pour la rendre plus fonctionnelle tout en gardant son cachet.

Danièle, 65 ans, est gestionnaire dans un institut de recherche scientifique. Elle a deux grands enfants : Guillaume, 32 ans, et Marion, 23 ans, qui vit encore avec elle. Elles habitent dans un appartement à Bry-sur-Marne dans le Val-de-Marne, depuis plus de 20 ans. Au fur et à mesure des années, Danièle a accumulé des dettes ; elle ne s'en sort plus financièrement et souhaite vendre son bien pour s'installer en location. Marion souhaiterait quant à elle quitter le nid pour s'installer avec son petit ami. Mais elle ne veut pas laisser sa mère seule avant la vente.

Cet appartement est vraiment en mauvais état, leur chien a fait beaucoup de dégâts. Des travaux sont à prévoir dans chacune des pièces. En vente depuis 6 mois, Danièle n'a eu que 6 visites… et aucune offre.

Stéphane Plaza va aider Danièle et Marion à vendre cet appartement au plus vite. Il va tout mettre en œuvre pour sortir Danièle de ses problèmes financiers et permettre à Marion de prendre son envol. Sophie Ferjani va prendre en charge toutes les réparations et revoir la décoration de cet appartement pour lui apporter style et modernité.

00:55 “Maison à vendre” Katia et Frédéric / Margaret et Michel

À Ballancourt-sur-Essonne dans le département de l'Essonne, vivent Katia, 48 ans, Fred, 42 ans, et leurs enfants, Axel, 16 ans, et Guillaume, 23 ans.

Katia est secrétaire comptable à Boulogne-Billancourt, et Frédéric est éboueur dans le 16e arrondissement. Et c'est bien ça le problème, leur maison est loin de leurs lieux de travail respectifs, et comme ils n'ont qu'une voiture pour deux et des horaires différents, ils partent très tôt et rentrent… tard. Ils avaient pourtant réalisé leur rêve en achetant cette maison avec piscine, mais aujourd'hui, leurs trajets quotidiens sont devenus insupportables. Et financièrement ils ne s'en sortent plus. Il devient urgent de vendre cette maison pour s'installer plus près de Paris. Mais celle-ci n'attire pas les acheteurs potentiels, elle est vraiment surchargée, avec une décoration très rustique au rez-de-chaussée, et très personnalisée à l'étage…

Sophie Ferjani va devoir transformer toutes les pièces de cette maison, tout en gardant du cachet. Une décoration au goût du jour s'impose ! Et Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour aider cette famille en grande difficulté.

Margaret, 67 ans, et Michel, 72 ans, vivent à Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Tous les deux sont à la retraite depuis 7 ans ; Margaret était secrétaire, et Michel ingénieur. Ils sont parents de 3 grands enfants qui habitent tous en Ile-de-France.

Mais aujourd'hui leur maison est devenue trop grande pour eux, et le couple n'a plus le courage de réaliser les travaux d'entretien. Ils ont donc investi dans un appartement sur plan, qui sera livré dans 6 mois. Ils ont pris un risque énorme puisqu'ils ont contracté un prêt relais. Ils doivent maintenant vendre leur maison au plus vite ! Ils ont pourtant eu 40 visites mais aucun visiteur n'a fait d'offre. La décoration trop datée et les travaux de réaménagement à prévoir ont certainement effrayé les éventuels acheteurs…

Emmanuelle Rivassoux va repenser cette maison et la transformer pour provoquer enfin un coup de cœur. Et Stéphane Plaza va venir en aide à Margaret et Michel pour régler au vite la vente de cette maison.