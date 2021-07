“Enquête d'action” « Pompiers de Carcassonne : la cité médiévale s'embrase », vendredi 30 juillet sur W9

Vendredi 30 juillet à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Pompiers de Carcassonne : la cité médiévale s'embrase ».

Carcassonne, célèbre pour sa citadelle médiévale, attire plus de 2 millions de visiteurs par an. Un monument classé au patrimoine de l'UNESCO qui attire toujours plus de touristes. Notamment l'été pour la grande fête médiévale autour de la légende de Dame Carcas.

Combats en armure, tournois de chevaliers, animations ou musique... Le spectacle est partout dans les rues de la ville. Une plongée dans le Moyen Âge qui entraîne beaucoup de débordements. Cet afflux de touristes combiné à une consommation d'alcool élevée rend le secteur très accidentogène. En 2019, le nombre de morts sur les routes de l'Aude était en hausse de 10%. Les pompiers de la ville sont en alerte 24/24 et 7/7.

Cécile, infirmière et pompier volontaire, va devoir porter secours à une victime de la route dont le véhicule a fait plusieurs tonneaux. Le conducteur récalcitrant mettra les nerfs de Cécile à rude épreuve.

Les soldats du feu doivent aussi faire face à un risque majeur : les feux de forêt. Département très boisé, l'Aude est souvent le théâtre d'incendies durant l'été. Sécheresse, fortes chaleurs et vents violents forment un cocktail explosif pour les départs de feux. Caroline, pompier professionnel prendra la tête pour la première fois d'un camion incendie de 12 000 litres d'eau. Un véritable baptême du feu.

Pendant deux mois, les équipes du magazine “Enquête d'action” ont suivi le quotidien de ces hommes et de femmes au dévouement exceptionnel. Immersion au cœur d'un été avec les pompiers de Carcassonne où la moindre étincelle peut provoquer d'énormes ravages.