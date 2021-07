“Capital” « Puy du Fou, campings et plages : la Vendée, le paradis des vacances populaires », dimanche 1er août sur M6

Dimanche 1er août à 21:05, Julien Courbet vous donnne rendez-vous sur M6 pour suivre un nouvel inédit de l'été du magazine “Capital” dont le thème sera : « Puy du Fou, campings et plages : la Vendée, le paradis des vacances populaires ».

533 euros la semaine début juillet pour une habitation tout confort avec deux chambres, accès direct à la plage et à un parc aquatique, qui dit mieux ! Voilà ce qu'on peut trouver en Vendée, le paradis des vacances à petits prix. Chaque été, la population de ce département de 700 000 habitants est multipliée par quatre sous l'effet de l'afflux touristique. Des visiteurs qui viennent majoritairement pour profiter des 140 kilomètres de plages de sable fin et des campings XXL à prix cassés.

Car avec 343 établissements sur son territoire, c'est le département français qui compte le plus grand nombre de campings ! Entre eux, la concurrence est rude pour le plus grand profit des clients qui peuvent y passer des vacances à petits prix. Pour les attirer, les inciter à ne pas sortir du camping et donc les faire consommer au maximum, les patrons sortent le grand jeu : emplacements en bord de mer avec accès à la plage, parc aquatique géant, soirées à thème débridées et activités gratuites ! Leur but : qu'ils dépensent tout leur budget vacances à l'intérieur du camping avec des extras.

Mais dans le département, les autres professionnels des loisirs veulent eux aussi leur part du gâteau et sont prêts à tout pour faire sortir les touristes de leur camping. Il y a d'abord un mastodonte du divertissement, le Puy du Fou, qui réussit à séduire plus de 40% des touristes vendéens ! Avec plus de deux millions de visiteurs et 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce parc est aujourd'hui une marque star qui a commencé à s'exporter dans le monde entier : Espagne, Russie et bientôt Chine. Pour la première fois, le Puy du Fou accepte de révéler ses coulisses aux équipes de Capital ! Dans l'ombre de ce géant, d'autres sites de loisirs situés à l'intérieur des terres sont bien décidés à profiter des miettes que leur laisse le parc d'attraction : O'Gliss Park, un parc aquatique gigantesque, et le Parc du Grand Défi, le plus grand parc accrobranche du monde.

Comment réussissent-ils à faire venir les vacanciers vers l'intérieur des terres ? Quelles sont leurs stratégies pour capter les derniers euros des touristes en leur faisant passer un bon moment ?