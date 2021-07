“Enquête Exclusive” « Littoral français : au cœur des batailles de l'été », dimanche 1er août sur M6

Dimanche 1er août à 23:10, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit de l'été du magazine “Enquête Exclusive” dont le thème sera cette semaine : « Littoral français : au cœur des batailles de l'été ».

De la mer Méditerranée à la mer du Nord, en passant par l'océan Atlantique et la Manche, le littoral français et ses 3 427 km de côtes est l'un des plus beaux du monde. Un Français sur deux le choisit comme destination de vacances en juillet et en août. Et 40% des résidences secondaires y sont concentrées. Appartements avec vue sur mer, villas de rêve, cabanons de plage et même îles privées, les Français se battent pour avoir leur petit coin de paradis. Quitte, parfois, à franchir la ligne rouge et sombrer dans l'illégalité.

En Charente-Maritime, les équipes du magazine “Enquête Exclusive” ont découvert une résidence secondaire surprenante : l'île du Fort Enet, un rocher que deux familles se partagent chaque été pendant les vacances.

Mais posséder une île privée peut se transformer en parcours du combattant. Dans le Morbihan, un promoteur immobilier s'en mord les doigts. Son île Berder est l'enjeu d'une rude bataille judiciaire.

L'été sur la Côte d'Azur aussi, c'est souvent la guerre pour quelques mètres carrés de plages. Et entre touristes et habitants du front de mer, tous les coups sont permis. Dans le Nord, à Sangatte, des habitants se battent pour sauvegarder leurs cabanes de plage, un patrimoine historique vieux de plusieurs siècles.

Pour faire respecter la loi, les policiers du littoral sont sur tous les fronts. En période estivale, afin de lutter contre les fraudes en tout genre, ils mènent des actions coup de poing et doivent aussi contrôler les plaisanciers. L'été, leur nombre explose et les infractions avec, au détriment du littoral.

À cause du réchauffement climatique, ces tensions augmentent chaque année. Dans le sud-ouest du pays, certaines côtes reculent jusqu'à trois mètres par an. À court terme, plus d'un million de Français pourraient perdre leur résidence et devenir des réfugiés climatiques. Pour certains, c'est déjà trop tard. À Soulac-sur-Mer, un immeuble appelé le Signal est devenu le symbole de l'érosion. Il est l'un des premiers à avoir été évacué, il menaçait de s'effondrer à tout moment.

À qui appartiennent les côtes françaises ? Quelles menaces pèsent sur elles ? Comment préserver ce trésor français ? Enquête sur les dessous du littoral français, entre abus, scandales et privilèges.