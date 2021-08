“Les vacances préférées des Français” : « Croisière de rêve en famille », samedi 7 août sur 6ter

Le magazine “Les vacances préférées des Français” vous invite, samedi 7 août à 21:05 sur 6ter, à embarquer pour une croisière de rêve en famille.

315 mètres de long, 32 étages, 4 piscines, 12 restaurants, 20 bars, des terrains de sport et même un parc aquatique… C'est sur un géant des mers qu'Élodie Gossuin vous propose d'embarquer cette semaine. Au programme, huit jours de croisière en Méditerranée.

Parmi les 5 500 passagers, Fabrice, ses enfants et sa mère. Pour eux, ce sera une grande première. Fabrice a choisi ce type de séjour tout compris pour ne rien avoir à gérer. A-t-il fait le bon choix ?

Jocelyne et Michel sont des grands habitués de ce type de vacances : ils s'offrent chaque année une semaine de croisière sur les plus beaux bateaux du monde. Ce sera leur 1re fois sur ce navire. Et ils sont bien décidés à profiter de tout : cours de danse, soirée du Commandant, SPA, salle de sport… ils ont 8 jours pour explorer le bateau dans ses moindres recoins.

Siegfried, sa femme et ses filles ont tellement aimé leur première croisière qu'ils ont réussi à convaincre une partie de leur famille de les accompagner sur celle-ci. Ils sont 16 au total et leur arrivée ne va pas passer inaperçue !

Et pour la première fois au monde, ce navire aux dimensions extraordinaires accueille la célèbre troupe du Cirque du Soleil dans une salle spécialement adaptée à leur spectacle.

Chaque soir, 15 artistes venus des 4 coins du monde enchainent les acrobaties les plus périlleuses, voire dangereuses lorsque la mer est agitée.