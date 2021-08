“Vive le camping” chez les Ch'tis à « Belle-Dune », mardi 10 août sur 6ter

Mardi 10 août à 21:05, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouveau numéro de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine chez les Ch'tis au camping « Belle-Dune ».

C'est un des secrets les mieux gardés de France ! Niché au cœur des dunes de la côte d'Opale, une des plus belles côtes sauvages d'Europe, le camping « Belle-Dune », à Berck-sur-Mer, est aux petits soins pour ses clients, presque tous des habitués, qui viennent de la région et sont propriétaires d'un mobil-home. Ici, c'est un peu leur résidence secondaire.

Parmi eux, la famille Bracelet. Grands-parents, parents et enfants connaissent par cœur les allées du camping et son règlement. Pour rien au monde ils ne manqueraient le bal quotidien, qui commence vers 19h. Car les trois générations de cette joyeuse tribu pratiquent l'art de s'éclater en vacances, à la mode « ch'ti ». Au programme : convivialité et humour !

Parmi les 2 000 touristes qui fréquentent cet établissement à part, la famille Boudaillez fait figure d'originale ! D'origine Suisse, elle a préféré le Pas-de-Calais à la Méditerranée. Corinne et Alexandre sont tombés amoureux de la région après une visite à moto. Et ils ont voulu la faire découvrir à leurs 4 enfants. Mais les ados seront-ils conquis par l'esprit « ch'ti » ?

Quant à Céline et Victor, les jeunes animateurs, leur mission est de veiller sur ces vacanciers et surtout de les distraire. C'est leur première saison et ils vont faire le maximum pour convaincre le patron, Jacques-Olivier Debut, de les garder la saison prochaine.