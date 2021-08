“Echappées Belles” : « Malte, la Méditerranéenne », samedi 14 août sur France 5 (vidéo)

A (re)découvrir samedi 14 août à partir de 20:50 sur France 5, deux numéros du magazine “Echappées Belles” qui nous emmènent cette semaine à Malte puis au Népal.

Malte est un archipel composé de huit îles dont les trois plus grandes : Malte, Gozo et Comino, sont les seules habitées. Ses 316 km2 en font le plus petit Etat de l'Union Européenne.

Au coeur de la Méditerranée, sa position stratégique en a fait un lieu de convoitise. On retrouve ses nombreuses influences culturelles à la fois dans l'architecture, mais aussi dans la gastronomie. Ainsi, la tourte de poisson est un mélange exemplaire entre produit méditerranéen et recette de pie anglais.

Jérôme Pitorin part à la découverte des habitants de cet archipel qui vivent dans le respect des traditions tout en ayant un goût très prononcé pour la fête...

Rediffusion ensuite du numéro « Népal, le voyage inattendu ».

Le 25 avril 2015, le Népal subit l'un des plus violents tremblements de terre qu'ait connu le petit Etat himalayen. Aujourd'hui, si les reconstructions ont largement permis au pays de se relever, le Népal porte encore les stigmates de cette catastrophe.

Pourtant, 2017 a été la meilleure saison de tous les temps avec 940 000 touristes. La chaîne de l'Himalaya attire toujours plus de randonneurs avides d'arpenter des sentiers parmi les plus beaux du monde pour des treks emblématiques dont celui du mont Everest qui culmine à 8.850 mètres !

Au cœur d'une population accueillante et tournée vers le tourisme solidaire, Sophie Jovillard découvre ce pays mondialement connu pour son milieu naturel et son berceau de spiritualité.

