“Capital” « Nouveaux camping-car : le business des vacances itinérantes ? », dimanche 15 août sur M6

Dimanche 15 août à 21:05, Julien Courbet vous donnne rendez-vous sur M6 pour suivre un nouvel inédit de l'été du magazine “Capital” dont le thème sera : « Nouveaux camping-car : le business des vacances itinérantes ? ».

Cet été sur la route des vacances, vous ne verrez que lui : le fourgon aménagé ! Plus compact, plus maniable et surtout moins cher, ce nouveau véhicule de loisirs est en passe de détrôner le bon vieux camping-car. La progression des ventes est spectaculaire avec une augmentation de 20% par rapport à 2019.

Chez les concessionnaires, avec en moyenne 10 000 euros de moins à l'achat, le fourgon représente cette année une vente sur deux. L'un des leaders du marché, Pilote, a dû agrandir ses lignes de production pour répondre à la demande. Coin cuisine avec robinet pliable qui se transforme en plan de travail, toilettes rétractables à glisser sous le lit pour devenir un espace douche, les ingénieurs de la marque rivalisent d'ingéniosité pour optimiser l'espace de ces véhicules qui mesurent en moyenne 12 mètres carrés, soit 5 mètres carrés de moins qu'un camping-car traditionnel.

Sur ce marché très convoité, la concurrence est rude. La marque française Pilote est en train de se faire bousculer par un petit nouveau. Sunlight, un constructeur allemand, qui compte bien se faire une place au soleil en proposant des fourgons à prix cassés : 45 000 euros en moyenne. Nous allons découvrir ses secrets pour écraser les prix…

Même moins chère, une maison ambulante reste un investissement conséquent. Pour faire des économies, on peut aussi aménager soi-même son véhicule. Meubles en kit, stages payants pour vous aider… les professionnels ont pensé à tout. Avec, à l'arrivée, un véhicule qui peut coûter jusqu'à 15 000 euros de moins, à condition d'y consacrer du temps…

Pour les moins bricoleurs, il existe des alternatives encore plus économiques comme la tente de toit ! Vendue à partir de 500 euros, c'est le grand succès de l'été. Avec elle, plus besoin de fourgon : une simple voiture, une glacière et des sacs de couchages suffisent pour s'évader.

Quels sont les secrets des marques pour vous offrir des vacances itinérantes à petits prix ? Plongée dans les coulisses d'un marché qui file à pleine vitesse.