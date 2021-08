“50' Inside” fera sa rentrée sur TF1 samedi 28 août avec Nikos Aliagas

Samedi 28 août à 17:50, le magazine people de TF1 “50' Inside” sera sa rentrée avec Nikos Aliagas pour une nouvelle saison au plus près des stars.

Après une escale ensoleillée sur l’île de la Réunion, “50' Inside”, rendez-vous incontournable pour connaître toute l’actualité des stars, reprend le chemin des plateaux TV à partir du samedi 28 août à 17:50.

Pour cette nouvelle saison, “50' Inside” sera plus que jamais présent dans l’intimité des stars, dans leurs repaires privés, en famille ou dans leur quotidien.

Après une année si particulière et la reprise de l’actualité culturelle, les équipes de “50' Inside” partiront à la rentrée sur la route des concerts, des festivals, des événements sur scène ou dans les salles de cinéma…

Nouveauté à la rentrée, “50' Inside Le Mag” mettra fréquemment, à 19 heures, l’accent dans de longs formats sur des destinations uniques, pour encore plus de rêve et d’évasion dans les plus beaux spots secrets de la planète.