“Envoyé Spécial” fera sa rentrée sur France 2 le 2 septembre avec Elise Lucet

Jeudi 2 septembre à 21:05, le magzine “Envoyé Spécial” fera sa rentrée sur France 2 avec Elise Lucet. Cette année encore, “Envoyé Spécial” sera encore plus près de l’évènement et de ceux qui le font. Un magazine d’actualité en mouvement, ici et ailleurs.

Chaque semaine le magazine sera au cœur de l’actualité avec un invité inédit « embarqué » avec Elise Lucet à bord d’un « cab » londonien pour un témoignage choc sur ce qui fait l’évènement. Des grands reportages pour mieux vous faire comprendre le monde et ce qu’il devient. Avec une « histoire humaine », mais aussi une enquête pour approfondir ce qui a fait l’actualité. Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller. France 2 vous proposera, en bonus, une « suite » où ceux qui ont « marqué » “Envoyé Spécial” par leur histoire ou leur action viendront nous dire ce qu’ils deviennent. Au sommaire de ce premier numéro de la saison : Les soldats du cœur Ils opèrent en urgence des malades sur les trottoirs de … Paris ! Une unité spéciale de médecins pratique des opérations cardiaques au plus près des malades parce que « chaque seconde compte ». De la médecine « de guerre » en temps de paix en plein cœur de Paris. Un reportage de Manuel Laigre et Guillaume Maurice. Vacances : du paradis a l’enfer “Envoyé Spécial” a testé pour vous les arnaques de l’été ! De la « villa de rêve » qui en fait vous fait vivre un cauchemar, aux locations déjà occupées, et les petites « annonces » piégées par les escrocs du web, nous vous donnerons aussi les clefs pour déjouer les nombreux pièges qui empoisonnent aujourd’hui l’industrie du tourisme. Un reportage de Nathalie Gros et Guillaume Viart. RDC : Le refuge des singes perdus (titre non définitif) Lipipi a retrouvé le sourire ! Ce petit chimpanzé victime des braconniers, blessé et orphelin, perdu au milieu de la jungle de la République démocratique du Congo a retrouvé la forme et même une famille au cœur d’un sanctuaire crée par une jeune française qui a tout quitté pour se consacrer aux primates. Sa ferme contribue à réimplanter et à préserver l’espèce en RDC. Un reportage de Raphaëlle Shapira et Swanny Thiébaud. L’invité « Embarqué » A 6 jours du début du procès des attentats du 13 Novembre 2015 à Paris Daniel Psenny sera l’invité d’Elise Lucet. Ce journaliste du Monde a filmé l’attentat contre le Bataclan depuis la fenêtre de son appartement. Atteint d’une balle en portant secours à un homme grièvement il témoigne à la fois comme victime mais aussi comme témoin de cet évènement qui a changé sa vie et marqué le monde. ATTENTION : Le sommaire peut-être modifié avant la diffusion de l'émission. Si des modifications sont apportées, cet article fera l'objet d'une mise à jour.

0 Partages



Partager

Imprimer