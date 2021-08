Estelle Denis du lundi au vendredi sur RMC Story avec “Estelle midi : on ne va pas se mentir” dès le 23 août

Estelle Denis fera sa rentrée sur RMC Story lundi 23 août avec un nouveau magazine diffusé du lundu au vendredi de 12:00 à 15:00 : “Estelle midi : on ne va pas se mentir”.

Du lundi au vendredi de 12:00 à 15:00, Estelle Denis arrive aux commandes d'un nouveau rendez-vous d'opinions et de débats avec Anthony Morel, Marie Dupin et Rémi Barret. Ils seront entourés de personnalités et d'invités aux avis bien tranchés !

Trois heures où téléspectateurs et auditeurs prendront le temps de comprendre, de s'écouter, de sourire en partageant un moment de convivialité.

Chaque jour, ils pourront débattre avec des invités qui apporteront leurs savoirs, leurs enquêtes mais aussi leurs point de vue sur l'actualité.

L'émission abordera tous les sujets du moment qui font débat mais aussi des sujets au plus près du quotidien des Français et qui sont au coeur de leurs préoccupations : la famille, le travail, l'école, ou encore la vie de couple..

Avec de l'actu, de l'info, des coups de gueule mais aussi des coups de coeur... on pourra tout se dire, à l'heure du déjeuner, avec Estelle !

Aux côté d'Estelle Denis : Daniel Riolo, Catherine Rambert, Annie Lemoine, Perico Legasse, Laurence Pieau, Hugo Desnoyer, Thierry Moreau, Fatima Benomar, Robert Sebbag.