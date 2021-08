“Outremer.lemag” : nouveau rendez-vous consacré aux Outre-mer dans la matinale de France 3

A la rentrée, France 3 proposera au sein de sa matinale un nouveau rendez-vous consacré aux Outre-mer présenté par Laurence Roustandjee et Brice-Laurent Dubois : “Outremer.lemag”.

A partir du 6 septembre 2021, France 3 proposera chaque jour de la semaine une tranche dédiée aux Outre-mer au sein de sa matinale.

Dès 10:55, le nouveau rendez-vous outremer.lemag (26 mn) propose une expérience des Outre-mer vécue de l’intérieur. En donnant à voir et à comprendre les Outre-mer par le biais de reportages mais également en donnant la parole et en suivant des Ultramarins des territoires, comme ceux vivant dans l’Hexagone.

26 minutes de bonne humeur, de dépaysement et d’authenticité animées par un nouveau duo : Laurence Roustandjee et Brice-Laurent Dubois, chef cuisinier. Un moment de partage chaleureux pour découvrir et vivre la diversité des territoires ultramarins.

Chaque jour, en fin d’émission, outremer.lemag met en lumière l’engagement de deux anonymes ultramarins par le biais du feuilleton quotidien. Il s’intéresse au quotidien de celles et ceux qui prennent soin d'eux, des autres et qui font des outre-mer des terres de solutions.

Le nouveau magazine outremer.story permet de suivre le récit du vécu des 2 protagonistes au cœur de ce feuilleton quotidien en une seule émission de 26 minutes. Elle sera proposée sur France 3 tout au long de la saison (35 numéros) et disponible sur la plateforme France.tv et le Portail Outre-mer la 1ère.

Pour compléter l’offre, l’Info Outre-mer trouve désormais sa place à l’issue du magazine quotidien dans un nouveau format de 9 minutes permettant une couverture plus large de l'actualité des Outre-mer et un suivi accru des Ultramarins vivant dans l’Hexagone.

Une édition proposée 7 jours sur 7, tout au long de l’année.

Magazine produit par le Pôle Outre-mer de France Télévisions et Eden.