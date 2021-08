“Maison à vendre” : inédit à Livry-Gargan& Évry-Courcouronnes jeudi 19 août sur M6 avec Stéphane Plaza

Jeudi 19 août à 21:05, M6 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza à Livry-Gargan et Évry-Courcouronnes.

21:05 Maison à vendre (inédit)

Rachel et Pierre

Rachel, 55 ans, vit à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Divorcée depuis 15 ans du père de ses 5 grands enfants, c'est dans cette vaste maison qu'elle a élevé sa joyeuse tribu. Mais aujourd'hui, seul Elie, son petit dernier de 19 ans, vit encore avec elle. Et si Rachel est consciente que cette maison n'est pas entretenue, elle doit aussi la vendre.

Avec Pierre, son ex-mari, ils avaient un accord : elle en avait l'usufruit jusqu'aux 18 ans d'Elie. Le jeune homme ayant 19 ans aujourd'hui, elle doit donc restituer à Pierre les 50 % qui lui appartiennent. Mais cette maison est laissée à l'abandon et n'a attiré aucun acheteur. Pourtant, pour Rachel, vendre est devenu urgent. Impatiente de commencer sa nouvelle vie, elle a réservé un appartement sur plan.

Stéphane Plaza va voler au secours de Rachel, cette maman poule qui a délaissé sa maison au profit de ses 5 enfants. Il va tout mettre en œuvre pour vendre au plus vite et l'aider à tourner la page. Et Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, va motiver les troupes, pour désencombrer, réparer et révéler les volumes de cette belle maison de famille.

Jean-Luc

À Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, Jean-Luc, jeune retraité en informatique, vit seul depuis 15 ans dans son appartement de 62 m². Divorcé depuis 17 ans et père de deux très grands enfants, il vit à 15 minutes de chez sa fille dont il est très proche.

Jean-Luc a deux grandes passions : la peinture et les jeux vidéo ! Artiste peintre depuis maintenant 30 ans, sa passion dévorante s'est imposée dans son appartement : sa chambre d'amis est devenue son atelier et ses œuvres font partie intégrante de sa décoration ! Cet appartement, Jean-Luc en fait l'acquisition à la suite de son divorce. À l'époque, ce 3 pièces de 62 m² répondait à toutes ses attentes.

Mais depuis son passage à la retraite, il a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Ses nouveaux revenus ne lui permettant plus d'honorer les charges, Jean-Luc a donc décidé de le mettre en vente, pour pouvoir acheter un bien en adéquation avec ses revenus. Mais depuis 4 mois, il n'a reçu que 6 visites et une seule offre, beaucoup trop basse à ses yeux…

Stéphane Plaza va prendre en charge la vente de cet appartement et va tout faire pour sortir Jean-Luc de cette mauvaise passe. Et Carole Carat, architecte d'intérieur, va lui donner la force de transformer cet appartement démodé et défraichi en un bien chic et moderne.

A la suite de cet épisode inédit, M6 vous proposera de voir ou de revoir deux autres numéros :

23:00 Maison à vendre (rediffusion) Florence, José et Annie / Nina

Florence, 59 ans, José, 66 ans, et Annie, 69 ans, sont frères et sœurs. Ils cherchent ensemble à vendre la maison familiale dans laquelle ils ont passé leur jeunesse, à Orsay dans l'Essonne. Leurs parents l'ont fait construire dans un lotissement et ils y sont très attachés. Leur père est décédé et leur mère est en maison de retraite. Aujourd'hui, la fratrie ne parvient plus à payer les coûts de la maison de retraite, les charges et l'entretien de la maison familiale. Il faut vendre vite, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ont eu trois estimations de prix très éloignées…

Ils ont donc appelé Stéphane Plaza à l'aide. Celui-ci va tout mettre en œuvre pour les aider à vendre au plus vite et au meilleur prix. Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, va devoir redonner vie à cette maison laissée un peu à l'abandon, pour séduire un maximum d'acheteurs.

Nina, 45 ans, est aide à domicile. Elle est séparée et a deux grandes filles de 26 et 24 ans. Elle vit avec sa cadette dans un appartement à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Elle avait choisi cet appartement pour son environnement calme et familial. Maintenant que ses filles sont autonomes, elle veut quitter la région parisienne pour rejoindre une amie à La Rochelle. Mais elle doit vendre son appartement avant de partir. Il a besoin de quelques travaux mais Morgane n'a pas les finances nécessaires au rafraîchissement.

Stéphane Plaza va aider cette mère célibataire à vendre son appartement pour lui permettre un nouveau départ. Et Emmanuelle Rivassoux, architecte d'intérieur, va remettre en état chaque pièce tout en gardant le principe du home staging pour provoquer un coup de cœur.

01:00 Maison à vendre (rediffusion) Antonio et Antonia / Dorian et Séverine

Antonio et Antonia ont tous les deux la soixantaine. Ils sont nés dans le même village au Portugal mais leur vie c'est à Saint-Denis qu'ils l'ont vécue, dans une maison achetée il y a 34 ans. Mariés depuis 40 ans, ils ont toujours tout fait ensemble et ont travaillé dans le même établissement accueillant des enfants handicapés. Ils ont 2 enfants, Kevin, 24 ans, qui vit toujours avec eux, et Nelly, 33 ans, qui vit à 30 km de chez eux avec son mari et son bébé. Et c'est bien ça le problème : Antonia et Antonia doivent se rapprocher de leur fille puisqu'ils vont s'occuper à plein temps de leur petite-fille. Ils doivent donc déménager au plus vite. Mais depuis 8 mois, la maison n'a pas attiré beaucoup de visiteurs et aucune offre n'a aboutie. La décoration surchargée d'Antonia et son goût prononcé pour les carafes, les tapis, les tableaux et surtout les fauteuils y sont sûrement pour quelque chose !

Stéphane Plaza va venir en aide à ce couple d'amoureux pour vendre au plus vite et leur permettre de s'occuper enfin de leur petite-fille. Sophie Ferjani va devoir convaincre Antonia de se séparer de ces nombreuses collections et va donner un coup de jeune et de clarté à chacune des pièces...

Dorian et Séverine, 38 et 35 ans, sont mariés depuis 7 ans. Ils vivent à Meaux, en Seine et Marne. Lui est assistant social dans un hôpital psychiatrique et elle est gestionnaire de paies. Ils ont deux beaux enfants, Mathis, 5 ans, et Thomas, 2 ans. Et c'est justement depuis l'arrivée de Thomas que ce 4 pièces acheté il y a 10 ans s'est transformé en véritable terrain de jeu. Thomas, alias « Attila », et sa famille sont devenus le cauchemar de la résidence ! Séverine et Dorian ne rêvent que d'une chose : déménager dans une maison pour ne plus avoir à subir les reproches incessants des voisins et de vivre enfin librement chez eux. Mais leur appartement n'a provoqué aucun coup de cœur. L'ambiance très « années 70 » et le manque de chaleur de leur décoration n'ont déclenché aucune vente.

Stéphane Plaza va aider cette petite famille au bord de la crise de nerfs à vendre rapidement pour avoir une vie plus sereine dans une maison. Emmanuelle Rivassoux va devoir rendre cet appartement beaucoup plus contemporain et cosy...