“Complément d'enquête” fera sa rentrée le 2 septembre sur France 2 avec Tristan Waleckx

Jeudi 2 septembre à 22:55, le magazine “Complément d'enquête” fera sa rentrée sur France 2 avec Tristan Waleckx qui succède à Jacques Cardoze.

La direction de l’information de France Télévisions a choisi le journaliste d’investigation Tristan Waleckx, 37 ans, grand reporter à la rédaction et Prix Albert Londres 2017, pour présenter le magazine “Complément d'enquête” diffusé le jeudi en deuxième partie de soirée sur France 2.

Il succèdera à Jacques Cardoze à compter du 2 septembre 2021.

Biographie

Diplômé de l’ESJ Lille, Tristan Waleckx débute sa carrière comme reporter à TF1 avant de rejoindre en 2012 le service public et le magazine Complément d’Enquête présenté par Benoit Duquesne. Il remporte le Prix Albert Londres 2017 avec Matthieu Rénier pour le reportage de 52’ « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien », diffusé le 7 avril 2016 sur France 2.

Tristan Waleckx rejoint ensuite l’équipe d’Envoyé Spécial avec Elise Lucet. Il réalise plusieurs enquêtes retentissantes comme celle sur l’affaire Bygmalion ou « l’interview oubliée » de Pénélope Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017.

Son travail a été maintes fois récompensé lors des grands festivals internationaux d’investigation : il remporte notamment le prix du meilleur reportage long aux DIG Awards 2018 pour « Sexe, mensonge et vidéo », une enquête sur les Kompromats en Russie, et obtient en 2019 la mention spéciale du jury du prestigieux Prix Europa, qui distingue chaque année les meilleures productions européennes, pour son enquête « Monsanto, la fabrique du doute ».

« Par les nombreuses enquêtes qu’il a réalisées pour France Télévisions, Tristan Waleckx incarne parfaitement les valeurs d’indépendance et de rigueur du service public. Je suis fier et heureux de confier les rênes de Complément d’Enquête à un confrère talentueux, et de renouveler ainsi l’ambition de ce magazine « iconique » de la télévision française. » Laurent Guimier, directeur de l’information de France Télévisions.