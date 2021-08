“Jeudi Reportage” : « Les nouvelles arnaques automobiles », jeudi 26 août sur C8

Jeudi 26 août à 21:15, C8 vous proposera de suivre un nouveau numéro de “Jeudi Reportage” qui sera consacré aux nouvelles arnaques automobiles.

Avec 40 millions d'automobilistes, le marché de l'occasion se porte bien en France. On peut y trouver de bonnes affaires, mais les arnaques sont de plus en plus fréquentes : voitures mal entretenues et dangereuses ou encore véhicules volés.

Ce business de la voiture volée représente 450 milliards d'euros dans le monde.

Un chiffre colossal pour des véhicules qui ont ensuite des destins très divers : maquillés et revendus sur Internet, entiers ou en pièces détachées, ou bien envoyés en Afrique par les ports de Marseille ou de Gênes.