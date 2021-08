“Enquête d'action” « Délinquance en Normandie : les gendarmes du Havre en action », vendredi 27 août sur W9

Vendredi 27 août à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Délinquance en Normandie : les gendarmes du Havre en action ».

Située en Normandie, Le Havre est une métropole de plus de 270 000 habitants. Son territoire se partage entre un centre-ville moderne, des campagnes verdoyantes et des banlieues plus sensibles. Le Havre est avant tout une ville de bord de mer. Il abrite le premier port français pour les conteneurs.

Pour veiller sur la population, la compagnie de gendarmerie dispose de 100 militaires répartis en 7 unités sur un vaste territoire. Ici, les forces de l'ordre jonglent entre violences routières, interpellations musclées et, surtout, trafics en tous genres sur le port.

Au Havre, les hommes du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) sont en première ligne pour faire régner l'ordre et la loi. Cette unité d'élite est un renfort indispensable, dans cette région où les interventions s'enchaînent jour et nuit.

La brigade maritime, elle, contrôle les cargos suspectés de transporter des produits illégaux. Les gendarmes passeront au peigne fin un navire, de la coque aux cabines de l'équipage, à la recherche de cocaïne. D'autres produits, plus nobles mobilisent la vigilance des militaires : les coquilles Saint-Jacques. Une perle des mers qui attise la convoitise des pêcheurs malgré une règlementation très encadrée.

L'EDSR (Escadron de Sécurité Routière) a, lui, pour mission de faire de la route un endroit sûr. Équipés de motos, ces gendarmes organisent des contrôles routiers de grande ampleur ainsi que des patrouilles au cœur de la circulation afin de stopper les chauffards dangereux.

Entre protection des habitants et lutte contre la délinquance, immersion avec les gendarmes du Havre.