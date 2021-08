“Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” : « Les mystères de nos gènes, les secrets de la longévité » mardi 31 août sur France 2

Michel Cymes et Adriana Karembeu vous donnent rendez-vous mardi 31 août à 21:05 sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” dont le thème sera : « Les mystères de nos gènes, les secrets de la longévité ».

Adriana Karembeu et Michel Cymes nous embarquent pour un voyage étonnant au coeur de notre ADN, de nos chromosomes et de nos gènes ; qui sont le mode d’emploi de notre corps. Quelle est la part d’inné (notre patrimoine génétique qui nous vient de nos parents), quelle est la part d’acquis ? Comment pouvons-nous influencer notre intelligence, notre santé, notre longévité, grâce à notre environnement (alimentation, exercices physiques, moyens de lutter contre le stress) ? Est-il possible de transmettre un talent, comme cela semble être le cas dans la famille Borsarello, composée de musiciens virtuoses à l’oreille absolue sur trois générations ?

Et lorsqu’on connaît ses prédispositions à certaines maladies, peut-on agir avant même le premier symptôme ? Adriana et Michel rencontrent Audrey et Laetitia Mendes, les « Angelina Jolie » françaises, qui ont fait le choix d’une double mammectomie préventive, alors qu’elles se savaient atteintes du gène souvent responsable du cancer du sein et des ovaires. Et demain, pourra-t-on soigner des pathologies en manipulant nos gènes ? C’est l’espoir que promet une découverte française couronnée d’un prix Nobel, CRISPR-CAS 9, qui répare et remplace des gènes qui dysfonctionnent.

Adriana et Michel comprennent aussi le fonctionnement de nos gènes, comment ceux-ci parlent de nous et peuvent même nous trahir, en se rendant sur une scène de crime avec les experts de la gendarmerie scientifique.

A l’Institut Imagine, spécialisé dans les maladies génétiques, ils font séquencer leur génome en compagnie du champion de judo Teddy Riner, et y repèrent des prédispositions, des goûts, des caractéristiques physiques…

Un voyage fascinant au cœur des mystères de nos gènes et des secrets de la longévité.

Ce numéro inédit sera suivi à 23:15 de la rediffusion Les pouvoirs extraordinaires du corps humain : Vieillir jeune : comment vivre jusqu’à 120 ans ?