“Familles extraordinaires” : « Familles XXL, défis XXL ! », jeudi 2 septembre sur 6ter

Jeudi 2 septembre à 21:05, Élodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour suivre un nouvel inédit du magazine “Familles extraordinaires” : « Familles XXL, défis XXL ! ».

Trois tribus XXL nous font partager leur marathon quotidien, plein de joies et de surprises ! Avec 5, 6 ou 7 enfants à élever, ces mamans hyperactives ont appris à jongler avec les priorités. Mais comment font-elles pour rester de si bonne humeur ?

À Perpignan, Marina et André s'occupent de leurs 5 enfants, mais aussi de leur refuge pour animaux abandonnés. Parmi la cinquantaine de pensionnaires, un petit faon de quelques semaines, qu'il faut nourrir au biberon.

À Arras, Corinne et Victor vont changer de vie avec leurs 6 enfants et leurs 2 chihuahuas pour s'installer sur l'île de la Réunion ! Entre les cartons à faire et les hagrins des petits qui vont quitter leurs copains, comment s'organise leur grand départ ?

Avec leurs 7 enfants, Morgane et Patrick viennent de s'installer à Castres, dans le Tarn. Et il va y avoir du changement : le papa a promis d'installer lui-même une piscine et la maman va faire l'école à la maison !