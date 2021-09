“Capital” « 3 000 euros de pouvoir d'achat en plus, par an, sans se priver, c'est vraiment possible ! », dimanche 5 septembre sur M6 (vidéo)

Dimanche 5 septembre à 21:05, Julien Courbet vous proposera de suivre sur M6 un nouvel inédit du magazine “Capital” dont le thème sera : « 3 000 euros de pouvoir d'achat en plus, par an, sans se priver, c'est vraiment possible ! ».

Pour son émission de rentrée, Capital vous propose un numéro exceptionnel consacré au pouvoir d'achat des Français. Comment économiser 3 000 euros, au minimum, sur une année, sans se priver ? Capital vous révèle dimanche soir, ces nouveaux bons plans qui permettent d'y parvenir.

Cette émission spéciale s'attaque aux plus gros postes de dépenses d'une famille. La famille Duhan a accepté de nous ouvrir ses comptes et sa maison dans les Landes. Nous allons faire la connaissance de Marianne, aide-soignante, de son mari Laurent, chauffeur routier, et de leurs trois filles, Océane, Lauriane et Talia. Une famille qui ressemble à des millions d'autres avec des fins de mois souvent un peu justes. Grâce au coaching, aux enquêtes et aux bons plans révélés par les journalistes, cette famille va apprendre à consommer mieux… et surtout moins cher.

600 euros, voilà ce que dépense en moyenne chaque mois une famille de cinq personnes dans les grandes surfaces alimentaires. Pourtant, grâce à de nouvelles offres très étonnantes qui viennent casser les prix tout en vous offrant l'accès à des produits de grande marque, il est possible de faire chuter le montant du ticket de caisse de 30 à 50%. Et en plus, en luttant contre le gaspillage de nourriture. Dimanche soir, nous allons découvrir comment travaillent ces nouveaux casseurs de prix qui veulent aussi faire du bien à la planète et, bien sûr, comment profiter, vous aussi, de ces mini-prix sans renoncer à des produits de qualité.

Capital a également enquêté sur ces nouvelles tendances émergentes qui proposent des ristournes pouvant aller jusqu'à 40% sur des produits de marques dans des enseignes reconnues. « Cashback », « parrainage », vous saurez tout de ces techniques encore méconnues du grand public mais qui, là encore, permettent de faire des économies spectaculaires sur toutes les dépenses du quotidien.

Et pourquoi ne pas économiser aussi sur les dépenses en carburant ? 140 000 Français réussissent déjà à diminuer leur facture à la pompe de 40%. Pourquoi pas vous ? A priori, rien de bien compliqué : il suffit d'installer un boitier spécial sous le capot. Mais attention de bien éviter les pièges en cours de route.

Enfin, après nous avoir expliqué comment dépenser moins, Julien Courbet et les journalistes de l'émission ont aussi enquêté pour savoir comment gagner plus. Quatre Français nous dévoilent leurs pratiques pour améliorer, chaque année, leur salaire de plusieurs centaines d'euros. Des compléments de revenus qui font aussi le bonheur d'entreprises d'un nouveau genre qui proposent à ceux qui le souhaitent des missions parfois surprenantes.