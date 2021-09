“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Patrick Kanner ce 5 septembre sur France 3

Ce 5 septembre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Patrick Kanner, sénateur du Nord, président du groupe socialiste au Sénat.

Patrick Kanner sera est interrogé par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, éditorialiste au groupe de presse régional EBRA. Ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports de la présidence Hollande (2014-2017), quelle est la vision de ce parlementaire pour relancer le Parti socialiste face aux autres partenaires de la gauche et à une majorité macroniste toujours adepte du "en même temps" droite et gauche ?

2022, c’est déjà demain et chaque déplacement sera désormais interprété sous l’angle de la présidentielle. C’est le cas de la visite de trois jours d’Emmanuel Macron cette semaine à Marseille, avec plusieurs milliards sur les thèmes de la sécurité et de l’éducation. C’est aussi le cas pour les oppositions qui doivent se mettre en ordre de marche...

Le Parti socialiste a-t-il trouvé son candidat ou plutôt sa candidate pour la présidentielle ? Pas de primaire ouverte, cette fois, ce sera aux militants de trancher la question.

En tout cas, un nom est déjà sur toutes les lèvres — même si il n’est pas le seul : c’est celui d’Anne Hidalgo, la maire de Paris. Olivier Faure, le patron du PS lui a fait les honneurs de la rentrée politique du parti à Blois ; elle sera dans quelques jours aux journées parlementaires des socialistes à Montpellier, et sa déclaration officielle de candidature ne devrait plus tarder.

Comment la maire de Paris envisage-t-elle une future campagne ? Avec quelles alliances et pour incarner quelle ligne qui la distinguerait des offres déjà existantes ?