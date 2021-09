“C Politique” dimanche 5 septembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 5 septembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Pierre Rosanvallon, historien, professeur au Collège de France et directeur d’études à l’EHESS. Au sommaire : le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, la vaccination contre la Covid, les Talibans qui ont repris le pouvoir en Afghanistan et le départ du sol Afghan des Etats-Unis. En coulisses > Marseille, la fracture vaccinale Invitée : Pascale Jourdan, infirmière en bloc opératoire et secrétaire générale de la CGT des Hôpitaux de Marseille. Le document C Politique > USA - Talibans, les liaisons dangereuses Invités : Humayoun Ibrahimi, réfugié Afghan arrivé en 2018 en France et Ibrahim Ibrahimi, réfugié Afghan arrivé le 20 août 2021 en France. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Le procès des attentats du 13 novembre 2015.

Invités : Bernard Cazeneuve, Arthur Dénouveaux, Negar Haeri, Nathalie Perez, Fred Dewilde et Victor Rouart.