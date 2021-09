“Passage des arts” fait sa rentrée sur France 2 le 26 septembre avec Claire Chazal

Claire Chazal fera sa rentrée sur France 2 dimanche 26 septembre à 23:00. Chaque semaine, dans “Passage des arts”, Claire Chazal recevra plusieurs artistes.

Dans cette nouvelle formule, la culture se décline sous toutes ses formes et autour de tous les arts, en compagnie d’un invité fil rouge qui dialogue avec Claire Chazal et permet aux téléspectateurs de mieux comprendre son parcours et son univers artistique.

Tout au long de la soirée, d’autres artistes (écrivains, danseurs, plasticiens, comédiens, etc.) viendront enrichir cet entretien, et faire découvrir leurs imaginaires.

Cette nouvelle formule de “Passage des arts” permettra aussi chaque semaine de découvrir en image l’ensemble de l’actualité culturelle avec un agenda, une enquête, et des reportages dans les coulisses du spectacle vivant et des institutions culturelles.

Enfin, un artiste se produira en live sur la nouvelle scène de “Passage des arts”.

Une soirée d'entretiens, de rencontres, d'émotions et de découvertes !