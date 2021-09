“Chroniques criminelles” « Charlène Grosdent : mensonges et trahison », samedi 11 septembre sur TFX

Samedi 11 septembre à 21:05 sur TFX, Karine Ferri vous proposera un nouvel inédit du magazine “Chroniques criminelles” : « Charlène Grosdent : mensonges et trahison ».

Welkenraedt, une petite ville à 30 kilomètres de Liège, en Belgique. Le 8 avril 2015, il est 18h30 lorsque Adrien Rompen, un pompier de 34 ans, appelle ses collègues en pleurs. Il vient de retrouver sa femme Charlène, 32 ans, dans une mare de sang au pied de l’escalier de leur pavillon et en arrêt cardiaque. Depuis quelques jours, elle avait des vertiges à cause d'un traitement médicamenteux. C'est sûrement l’un de ces malaises qui l'a fait chuter. Trois jours plus tard, cette jeune employée modèle décède à l'hôpital. Elle laisse derrière elle deux petits enfants, des parents et un mari éploré.

Mais un mois après le décès de Charlène, l'affaire se corse. L'autopsie révèle que la jeune femme ne prenait aucun médicament. De plus, d’après les experts, la chute aurait été provoquée. Quelqu’un aurait poussé Charlène du haut des escaliers. Mais qui ? Et surtout, est-ce accidentel ou volontaire ?

L’enquête qui commence va révéler une vérité aussi terrible qu’insoupçonnable…

L’affaire Charlène Rompen, une terrible enquête présentée par Karine Ferri et racontée par Jacques Pradel.

Avec les témoignages de :

Berthe Grosdent , maman de Charlène Grosdent-Rompen

, maman de Charlène Grosdent-Rompen Michel Grosdent , papa de Charlène Grosdent-Rompen

, papa de Charlène Grosdent-Rompen Christelle , amie de Charlène Grosdent-Rompen

, amie de Charlène Grosdent-Rompen Virginie , amie de Charlène Grosdent-Rompen

, amie de Charlène Grosdent-Rompen Françoise Peiffer , journaliste à La Meuse

, journaliste à La Meuse Christine Wilwerth , procureur du Roi de Verviers

, procureur du Roi de Verviers Me Guy Uerlings, avocat de la famille de Charlène

Direction ensuite Lincoln, en Angleterre. C’est dans cette petite ville que Rumel Bakar, 25 ans, se volatilise un jour de décembre 1999 sans explication. Malgré la mobilisation de ses proches, le mystère reste entier. Jusqu’à ce qu’une habitante du quartier trouve dans la rue une liasse de billets entourée d’un relevé de compte, portant le nom du disparu.

Rumel, qui travaillait dans le restaurant familial, aurait-il fait une mauvaise rencontre ? Serait-il tombé dans un guet-apens ?