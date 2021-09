“Enquête Exclusive” : « Voyage au cœur de la Sicile secrète », dimanche 12 septembre sur M6

Dimanche 12 septembre à 23:00, Bernard de la Villardière vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” pour un voyage cette semaine au cœur de la Sicile secrète.

C'est l'une des îles les plus réputées et les plus touristiques de la Méditerranée. C'est aussi la plus secrète. À travers ses habitants, ses traditions, son code de l'honneur bien spécifique et son histoire parfois violente, la Sicile offre un étonnant visage, hors des sentiers battus.

L'été, l'île attire pour son patrimoine antique et ses plages ensoleillées. Mais il existe d'autres joyaux méconnus, comme le Palazzo Gangi : au cœur de Palerme, une perle de l'architecture baroque du XVIIe siècle où a été tourné le « Le Guépard », le film de Luchino Visconti, que nous fait découvrir la princesse Carine Vanni Calvello.

À Palerme, le magnifique côtoie le sordide. Le combat de Giovanni Moncada, ce sont les amas d'ordures qui jonchent la ville. Dans certains quartiers, les voitures ne peuvent plus circuler. Et une partie de l'argent affecté au traitement des déchets est détournée.

En Sicile, corruption et criminalité font partie du décor, même si la mafia Cosa Nostra, l'une des spécificités de l'île, se fait plus discrète. Selon Maurizio De Luccia, magistrat anti-mafia sous protection permanente, « la mafia est affaiblie, mais elle est toujours là ». Il existe même une « mafia tour » qui sillonne Palerme, avec des adresses incontournables, comme celle des frères Conticello. Malgré les menaces, ils ont refusé de payer la protection de la Cosa Nostra. Leur restaurant « L'Antica Focacceria San Francesco », une institution à Palerme, propose une spécialité unique depuis 1834 : un sandwich à la rate de bœuf. Pour leur cuisine, ils utilisent toute la gamme des produits locaux, car la Sicile est un grand jardin : tomates, olives, agrumes. Ces dernières années, avec le réchauffement climatique, de nouvelles variétés sont apparues. Et certains producteurs locaux en ont profité pour se lancer dans la culture de fruits exotiques.

Autre spécificité de l'île, l'Etna. Le plus haut volcan d'Europe et le plus actif est l'un des plus visités avec 3 000 touristes par jour. La plupart d'entre eux empruntent le téléphérique. Certains font l'ascension par le versant nord, plus difficile et plus secret. Un itinéraire étonnant entre coulées de lave et chapelle rescapée miraculeusement.

En été, à Agrigente, ville célèbre pour ses temples grecs située en haut d'une colline sur la côte sud-ouest de la Sicile, il faut assister aux festivités en l'honneur de Saint Calogero, l'ermite qui a évangélisé la région au Ve siècle. Sa statue est portée en procession dans toute la ville, suivie par des milliers de personnes, pour la plupart des habitants mais aussi des pèlerins. Une fête à ne pas manquer pour mieux comprendre l'esprit de l'ile et voir qu'ici les prêtres ont parfois plus de pouvoir que les hommes politiques. Car pour les habitants de l'île, la religion est présente à chaque moment important de la vie. Nous le découvrons à Monterosso Almo, l'un des plus beaux villages d'Italie, pour un mariage très typique à la sicilienne. Ici, pas besoin de passer devant monsieur le maire, le prêtre suffit !