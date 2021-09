“M comme maison” à Deauville dimanche 12 septembre sur C8 avec Stéphane Thébaut

Stéphane Thébaut vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 12 septembre à 19:15 pour un nouveau numéro du magazine “M comme maison” dans lequel il mettra cette semaine à l'honneur Deauville.

Pour cette nouvelle saison, Stéphane Thébaut est accompagné des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : “M comme maison” une émission définitivement inspirante !

Visite à neubourg

Stéphane Thebaut se rendra dans le petit village de Neubourg pour la visite d’une très belle demeure, typique de la région. Elle a été rénovée dans son intégralité et dans les règles de l’art « comme on dit ». Un projet familial qui a mobilisé Viviane mais aussi ses 2 enfants : Benjamin et Amandine. C’est justement Amandine, en charge de la décoration qui nous fait découvrir les lieux.

Artisanat

Par la suite, il ira à la rencontre de 2 artisans de talent : Marie-Anne Thieffry, sculptrice de carton et Silver Sentimenti, céramiste contemporain.

Rencontre

Stéphane ira à la rencontre de Véronique Marti qui habite Deauville dans une maison typique de la ville où elle a créé une boutique de décoration. Elle partagera son univers et avec Stéphane et ils découvriront ensemble deux adresses : l’atelier Steelwood Design et l’ancienne poste de Trouville transformée en loft.