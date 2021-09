“Nous, les Européens” « Europe : le train de nuit sur la bonne voie », dimanche 19 septembre sur France 3

Dimanche 19 septembre à 10:40, Eléonore Gay vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les Européens” qui sera consacré cette semaine à la renaissance des trains de nuit.

On les pensait voués à la disparition, mais face aux enjeux climatiques, les trains de nuit redeviennent d’actualité. L’Europe veut encourager ce moyen de transport sûr et peu polluant. Le retour du train de nuit entre les grandes villes d’Europe est déjà une réalité, on compte une vingtaine de lignes.

Le reportage cette semaine vous fera voyager à bord du Stockholm-Berlin, une liaison lancée tout récemment. Près de dix-sept heures de voyage en compagnie d’Alexandre Paré et de Loup Krikorian.

Cette semaine, Eléonore Gay ira à la rencontre de :

Adina Valean , commissaire européenne chargée des transports

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports

Thierry Mallet, PDG de Transdev

Ce numéro sera rediffusé jeudi prochain sur France 2 après le magazine “Complément d'enquête”.